Boektopia 2021 in Kortrijk wordt literair evenement met 150 auteurs

Boektopia wordt een evenement met literaire wandelingen en belevingsroutes, rond thema’s als romans en literatuur, crimi, strips, kids, lifestyle, samenleving en ook Stijn Streuvels (die 150 jaar geleden het levenslicht zag), gratis bezoeken aan de Kortrijkse musea en heel wat spelelementen. “Voor ons als stad is Boektopia een meerwaarde, zeker in onze ambitie om in 2030 als culturele hoofdstad van Europa aangeduid te worden. Vanaf 2022 willen we Boektopia nog meer inbedden in onze stad”, zegt de Kortrijkse burgemeester Ruth vandenberghe (Team Burgemeester). Boektopia loopt van 30 oktober tot 1 november 2021 en dagtickets kosten in voorverkoop €10 voor volwassenen en €5 voor jongeren (13-18 jaar). Kinderen onder 12 jaar mogen gratis binnen. Alle info op www.boektopia.be.