IN KAART: Hoe koel zijn de bossen en het groen in jouw buurt? Ontdek het hier

Bossen en groen koelen de omgeving af, dat was bekend. Maar nu is op een Europese boskaart voor het eerst heel gedetailleerd te zien hoe groot dat isolerend effect is. Wetenschappers van de KU Leuven, de UGent en UAntwerpen verzamelden voor hun kaart de gegevens van 1.200 kleine weerstations, verspreid over Europa. De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Global Change Biology en de resultaten zijn ook te zien op de website van de onderzoekers.