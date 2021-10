Brandje in Antwerps hotel, niemand raakt gewond

Rond 2 uur vannacht was er een rookontwikkeling in het hotel Mercure aan de Quinten Matsijslei in Antwerpen. De conciërge van het gebouw stelde rook vast in de kelder toen het brandalarm was afgegaan. Aan de elektriciteitskast was brand ontstaan door waterinsijpeling van een boiler op de bovenliggende verdieping. De brandweer had de toestand snel onder controle en ventileerde de kelder. Er was een lichte brandgeur waar te nemen in de rest van het hotel.