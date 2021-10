Bumba en Mega Mindy op baxters Paola Kinderziekenhuis: "Patiëntjes zijn minder bang met een superheld naast zich"

ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis dient elk jaar duizenden infusen toe, met bloed, glucose of een mix van water, vitaminen en suiker. Sinds kort zitten die infusen verstopt in dozen met figuurtjes van Studio 100. "Dankzij de dozen wordt een lelijke baxter, die doet denken aan ziekte, verstopt", vertelt prof. dr. An Bael, medisch diensthoofd van het Paola Kinderziekenhuis. "Onze jonge patiëntjes krijgen een K3- of Piet Piraat-doos naast zich, in plaats van een infuuszak met een vloeistof die hen zeer bang maakt. Een kind mag iets kiezen dat bij zijn leefwereld past en is ook enkele minuten afgeleid omdat hij of zij het zelf in elkaar mag steken."