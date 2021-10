Congolese student mag België toch binnen "na nieuwe elementen in het dossier"

Vandaag is echter beslist dat de student toch in België mag blijven "na nieuwe elementen in het dossier". Er is volgens de DVZ bevestigd dat het Congolese ministerie van Buitenlandse Zaken het inschrijvingsgeld van de student overmaakt. Ook gaf de UCL extra informatie door "over de manier en elementen waarop zij beoordeelden dat de student wel degelijk geschikt is en de bedoeling had om aan hun universiteit te studeren."