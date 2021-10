E40 in Groot-Bijgaarden gedeeltelijk versperd nadat vrachtwagen tegen brug gereden is

De snelweg was volledig afgesloten maar het Vlaams Verkeerscentrum meldt dat de twee linkerrijstroken opnieuw vrijgemaakt zijn. Daar is het veilig genoeg om onder de brug door te rijden, de drie rechterrijstroken blijven wel nog dicht. Ook de oprit in Ternat is ondertussen weer open. De politie vraagt echter om het gebied absoluut te vermijden, het verkeer verloopt er moeizaam en het is nog niet duidelijk wanneer de snelweg opnieuw volledig vrij zal zijn.