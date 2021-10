Bezorgdheid over alternatieve behandelingen voor "langdurige covid": "foute informatie", "charlatans" en "beetje akelig"

Of de experts dan niets positiefs te vertellen hebben over de longcovidbehandeling in de Marnes-kliniek? Toch wel...

"Ik kan me inbeelden dat een verblijf in de Marnes Health Clinic helpt om je batterijen op te laden na het doormaken van een ernstige infectie", zegt professor huisartsgeneeskunde Jan Verbakel. "Je kunt het zien als een retraite of een vakantie, ver weg van de zorgen en de drukte. Dit mag echter niet dienen om niet-onderbouwde behandeling voor long covid onder valse voorwendsels aan hoge prijzen aan te bieden"