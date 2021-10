De nieuwe gevangenis van Haren in cijfers: 15 hectare groot, 1,2 km muur en plaats voor 1.190 gedetineerden

“Het is een gevangenis die naar de toekomst kijkt met respect voor het milieu”, verklaart de Justitieminister. Via een ondergronds systeem van buizen kan in de zomer het teveel aan warmte opgeslagen worden in de bodem en kunnen de gebouwen gekoeld worden. In de winter kan de opgeslagen warmte terug onttrokken worden om de gebouwen te verwarmen. De warmteverdeling naar de verschillende gebouwen in het gevangenisdorp gebeurt via een warmtenetwerk. Op het dak van een gebouw worden ca. 140 zonnepanelen geplaatst.