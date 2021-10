Domper op de feestvreugde: Renz is net 12 geworden maar vaccinatie-uitnodiging laat nog op zich wachten

Ongetwijfeld zijn er nog jongeren die in een gelijkaardige situatie verkeren en dus moeilijker naar evenementen of sportwedstrijden kunnen gaan, maar er is hoop. We belden even met Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Die bevestigt dat er even wat onduidelijkheid was over uitnodigingen voor kinderen die recent twaalf jaar zijn geworden: “Maar nu onlangs is beslist om de vaccinatiecentra open te houden voor de derde prik gaan we uiteraard ook de nieuwe twaalfjarigen uitnodigen. Die zullen ook niet moeten wachten tot alle derde prikken zijn gezet, ze worden gewoon meegenomen tussen de andere vaccinaties. Dan zou het probleem van Renz binnenkort opgelost moeten zijn.”