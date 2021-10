Elf lichamen geborgen in de Middellandse Zee bij Mallorca, slachtoffers zijn wellicht migranten

Voor de kust van het Spaanse eiland Cabrera, in de Balearen, zijn elf lichamen geborgen. Dat meldt de prefectuur van de regio, die aanvankelijk had gemeld dat "ongeveer 17" lichamen waren gevonden. Drie mensen zijn gered, aldus een regeringswoordvoerder. Ze zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Palma de Mallorca.

De Balearen-eilandengroep ligt ruim 300 kilometer ten oosten van Valencia. De kustwacht was een reddingsoperatie gestart na een tip door de bemanning van een zeilboot. Die had alarm geslagen, nadat ze lichamen in zee had gezien.