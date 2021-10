Waarom de energieprijzen met de regelmaat van de klok door het dak gaan (maar het deze keer toch uniek is)

Beleven we echt ongeziene tijden nu de prijzen van olie, gas en elektriciteit naar recordhoogtes klimmen of lijkt dat alleen maar zo? Die vraag kreeg historisch econoom Erik Buyst van de KU Leuven vanavond voor de voeten geworpen in "De wereld vandaag" op Radio 1. Zijn antwoord in het kort: nee, de huidige situatie is niet nieuw, maar de timing is dat wel en zo is mogelijk een perfecte storm in de maak.