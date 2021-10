Europees Geneesmiddelenbureau keurt derde Pfizer-prik voor alle volwassenen goed, maar landen moeten zelf beslissen

Uit de gegevens van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) blijkt dat het aantal antilichamen bij de 18- tot 55-jarigen wordt verhoogd wanneer er ongeveer zes maanden na de tweede dosis van het Pfizer-vaccin Comirnaty een nieuwe prik wordt toegediend.

"Boosterdoses van Comirnaty kunnen minstens zes maanden na de tweede dosis overwogen worden voor mensen van 18 jaar en ouder", zo luidt de conclusie van het EMA. Het is aan de gezondheidsinstellingen op nationaal niveau om af te wegen of zo'n boostervaccin in hun land noodzakelijk is.