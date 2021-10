Boerinneke overgenomen door Italiaanse speler: waarom familiebedrijven zelden generaties doorgaan

Nutkao is op zijn beurt een wereldspeler met een omzet van 200 miljoen euro. Het bedrijf heeft al vestigingen in Italië, de VS en Ghana. Met België erbij wil Nutkao verder uitbreiden in Europa. "Of het overnemen van Boerinneke een goede zet is van Nutkao zal de toekomst nog moeten uitwijzen, maar het kan wel een goed teken zijn dat ook Nutkao een familiebedrijf is", zegt Anneleen Michiels, professor economie aan de Universiteit Hasselt in "De wereld vandaag" op Radio 1.