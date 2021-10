Oppositie Alken wil fusie met Kortessem door "uitzondering" te vragen: "Grenzen aan elkaar niet meer verplichten"

In Alken zitten de gesprekken om te fusioneren met buurgemeenten Kortessem en Wellen nog altijd in het slop. Ook nu burgemeester Marc Penxten (N-VA) vorige week voorgesteld heeft om een stukje grond van Wellen te kopen of te ruilen, want gemeenten die willen fusioneren, moeten aan mekaar grenzen. "Dat is absurd", zegt André Vanhex, oppositieraadslid voor Open-VLD. "Daarom zou ik willen voorstellen dat gemeenten die willen fuseren, als ze niet aangrenzend zijn maar wel dezelfde belangen hebben, dat dit toch zou kunnen. We worden één gemeente en we zouden dan inderdaad ook Diepenbeek daar aan willen toevoegen, anders komen we niet aan 35.000 inwoners."

Op die manier wil Vanhex Wellen alsnog overtuigen om te fuseren. "Wanneer Wellen voelt dat ze geïsoleerd raakt, overweegt het bestuur misschien toch om de stap te zetten om zich bij Alken aan te sluiten."