Gouverneur Carl Decaluwé pleit voor hogere GAS-boetes voor sluikstorters

Extra troef in de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil is het Mobiel Recyclagepunt dat wekelijks tien locaties in de stad en deelgemeenten aandoet en op maandag opgesteld staat op de Graanmarkt in Kortrijk, vlakbij de wekelijkse marktdag. Daar kunnen mensen in containers kleine stukken kwijt zoals kleine elektronische toestellen of harde plastiek. Sinds de opstart, een jaar geleden, vonden al 12.000 Kortrijkzanen de weg naar het Mobiel Recyclagepunt.