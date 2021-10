Ex-patiënten psychiatrisch zorgcentrum Rekem worden ervaringsdeskundigen: "Met Hoophuis willen we patiënten hoop geven" 

"Een ervaringsdeskundige is iemand die zelf een psychische kwetsbaarheid heeft en alle ervaringsdeskundigen zijn zelf ook in opname geweest, maar ze staan al verder in het herstelproces", zegt Tine Raskin van het OPZC in Rekem. "En door onze huidige patiënten in contact te brengen met een ervaringsdeskundige, willen we hen de kans bieden om ervaringen uit te wisselen. Om hen zo hoop en energie te bieden om aan hun eigen herstelproces te werken." Het gevoel van echt begrepen te worden creëert natuurlijk heel veel verbondenheid legt Raskin verder uit: "De huidige patiënten kunnen daaruit dingen leren die ze zelf ook kunnen meenemen in hun herstelproces."