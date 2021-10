"Het is weer als vanouds" of de energiefactuur als nieuw symbool van ons complex land

In De Zondag verdedigde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zijn beleid. Op de vraag wat zijn regering deed om de kinderarmoede aan te pakken antwoordde Jambon laconiek: "Specifiek in deze begrotingsoefening: niets. En waarom? Omdat we in de eerste plaats een begroting in evenwicht willen. Ik wou geen schulden doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen."

Een duidelijke keuze dus, en Jambon wil vooral het contrast maken met de voorstellen die de laatste weken opduiken bij de federale regering: het gratis maken van het openbaar vervoer, wat voor de spoorwegen zo’n 700 miljoen euro zou kosten, een idee van PS; dat ook een energiecheque van 100 euro per gezin wil. Want de PS wil vooral investeren in de toekomst, én de sociale ongelijkheid aanpakken. Het is een contrast dat beide partijen graag in de verf zetten.



Op de dag dat de nieuwe pandemiewet van kracht werd, is het meteen duidelijk dat dat thema er politiek niet meer toe doet. Het is weer als vanouds.