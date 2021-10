Schoolhond Zoë zorgt voor rust en vertrouwen op kleuterschool in Ieper 

In 't Augustijntje in Ieper entertainen drie kippen al enkele jaren de kleuters op de speelplaats. Nu hebben de kinderen voor het eerst een dierenvriend in de klas zelf. Zoë is de puppy van juf Valérie en komt regelmatig mee naar school. Op termijn zal ze tot vier halve dagen per week meekomen. "Zoë is een Spaanse waterhond en een heel kindvriendelijk, verstandig, speels, zorgzaam en aanhankelijk ras", vertelt juf Valérie.