Oppositiepartij N-VA: "Laboratoria van universiteiten kregen veel geld, terwijl ze weinig coronatests uitvoerden"

Volgens minister Vandenbroucke wordt vandaag allicht de beslissing genomen om die vergoeding sterk te verminderen. Volgens Het Laatste Nieuws gebeurt dat nu pas, omdat ze wilden afwachten of er in de zomermaanden geen piek zou zijn in het aantal tests. "Anderzijds vraag ik me wel af of de minister dat nu herbekijkt omdat wij de vraag hebben gesteld. Die contracten waren gesloten voor een bepaalde periode, dus was men wel van plan om ze aan te passen?" vraagt Gijbels zich af. "Ik ga de minister ook vragen of hij zal bekijken of het mogelijk is om geld terug te vorderen van de laboratoria. Blijkbaar hadden niet alle labs 40 extra mensen in dienst genomen, zoals voorzien was in de overeenkomst. Dan vraag je je af waarvoor dat geld wel gebruikt is."