Leegstaande huizen worden gerenoveerd tot sociale huurwoningen: "Elk gezin dat we kunnen helpen, is welkom"

De eerste woning die verhuurklaar zal worden gemaakt in de provincie Antwerpen, is een huis aan de Bistweg in Boechout dat al enkele jaren leegstaat. "We gaan nu aannemers aanstellen en over zes maanden zal een gezin dat op de wachtlijst staat van het sociaal verhuurkantoor hier z'n intrek kunnen nemen", vertelt Sven Claes van Het Pandschap. "We hebben niet de ambitie om de hele wooncrisis op te lossen, maar we denken wel dat we ons steentje kunnen bijdragen. Elk gezin dat op die manier geholpen kan worden, is welkom."