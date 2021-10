Londense Metropolitan Police opnieuw in opspraak: agent aangeklaagd voor verkrachting

De 46-jarige agent David Carrick werd het voorbije weekend gearresteerd en meteen geschorst als agent. Hij wordt ervan beschuldigd in september vorig jaar een vrouw te hebben verkracht die hij had leren kennen via Tinder. De agent, die op dat moment geen dienst had, zou de vrouw hebben verkracht nadat hij met haar twee pubs had bezocht. Hij zit in voorlopige hechtenis. Zijn zaak moet in november voorkomen. Hij ontkent de beschuldiging.