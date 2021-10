Marseille, de Azurenkust en Italiaanse steden aan de Middellandse zee  getroffen door noodweer

Code rood voor noodweer in en rond Marseille in het zuiden van Frankrijk. Vanmorgen is de brandweer al 1500 keer uitgerukt. In delen van de stad staan straten blank. De Huveaune, normaal een onbetekenend stroompje in het oosten van de stad is buiten zijn oevers getreden. De brandweer kon enkele mensen die vastzaten in hun auto nog net op tijd redden. Er zijn voorlopig dus geen slachtoffers, maar volgens Météo France is op sommige plekken in korte tijd 180 liter water per vierkante meter gevallen, evenveel regen als normaal in twee herfstmaanden.