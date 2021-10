Meer dan 50 Chinese legervliegtuigen dringen luchtruim van Taiwan binnen

Lange tijd was er een status-quo in de relaties tussen China en Taiwan. Maar sinds president Xi Jinping in China aan de macht is gekomen in 2012 is de spanning toegenomen. Ook het aantreden van president Tsai Ing-wen in Taiwan in 2016 heeft relatie tussen Peking en Taipei verder onder druk gezet. Tsai is kritisch voor het Chinese regime en heeft gezegd dat Taiwan nooit zal samengaan met China zolang zij aan de macht is.



De communistische machthebbers in Peking gebruiken diplomatieke, economische en militaire druk om Taiwan internationaal te isoleren. Het regime stuurt regelmatig vliegtuigen richting het luchtruim van het land, meestal boven het zuidelijke deel van Taiwan en de door Taipei gecontroleerde Pratas-eilanden in de Zuid-Chinese Zee.