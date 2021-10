Merknaam Thalys zal verdwijnen door fusie met Eurostar

Volgens Thalys-woordvoerder Mattias Baertsoen gaat het nog steeds om een groeiproject. "Het is en blijft voor ons een groeiverhaal om samen de ontwikkeling van het hogesnelheidsspoor in Europa te bevorderen", zegt Baertsoen. "Met dit project kunnen we samen geschiedenis schrijven." De fusieplannen werden in 2019 voor het eerst naar buiten gebracht, maar liepen toen vertraging op door COVID-19. Topman Christophe Fanichet zegt dat de plannen echter op geen enkel moment in vraag zijn gesteld.