Mislukt digitaliseringsproject voor justitie kost ons land nu definitief 28 miljoen euro

“20 jaar na de opstart van het Phenix-project zien we dat de informatisering van justitie nog altijd in de kinderschoenen staat", zo zegt Van Vaerenbergh. "Dat hele Phenix-project is een grote flop", gaat ze verder. "Er zijn wel stappen gezet maar er is nog een lange weg af te leggen. We moeten gaan naar een systeem waarbij we een volledig digitale justitie hebben. Waar men van bij de opstart van een rechtszaak digitaal kunnen werken tot het eindvonnis. Volledig papierloos zodanig dan men veel efficiënter kan gaan werken en dat we minder gerechtelijke achterstand gaan hebben", besluit Van Vaerenbergh. Minister Van Quickenborne heeft al beloofd dat zo een systeem er zal komen. Ons land kan daarvoor rekenen op 136 miljoen euro van Europa.