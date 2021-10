Motard politie Oostende komt om het leven bij motorongeval in Brugge

Een motard van de politie van Oostende is verongelukt op de verkeerswisselaar van de E403 en E40 in Brugge. De man ging aan het slippen in een bocht en belandde tegen de vangrail. Een langdurige reanimatie mocht niet baten. “Het korps is er ondersteboven van”, zegt Oostends korpschef Philip Caestecker. “Wij gaan dan ook eerst even al onze aandacht richten op hoe we dit als korps kunnen verwerken."