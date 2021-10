"Neem plaats op onze bank": Mortsel nodigt mensen uit om samen op een bankje te zitten en met elkaar te praten

"De mensen van Welzijnsregie gaan tijdens deze 10-daagse het goede voorbeeld geven. Ze gaan elke dag op een ander bankje plaatsnemen in Mortsel, eventueel met een kommetje soep of een kop koffie, en mensen aanspreken en hen vragen hoe het gaat. En indien het nodig is hen doorverwijzen naar de eerstelijnshulp. We denken dat dat zeer nuttig is".