Nieuw zwembad "Aquatopia" opent in Aalst: "Vanaf vandaag zijn clubs en scholen weer welkom"

"Aquatopia" wordt gebouwd in 2 fasen, legt De Ridder uit. Nu is het sportieve gedeelte klaar. "De baden zijn klaar, maar er moeten nog wel wat kleinigheden afgewerkt worden. Pas in een 2de fase zal het speeldeel klaar zijn." Er is wat ophef over het feit dat het lokaal voor de redders en het personeel nog niet af is. "Dat is waar en niet waar", zegt de schepen. "De redders gebruiken nu een lokaal dat voorzien is voor de EHBO. In de 2de fase krijgt het personeel een eigen apart lokaal." In die 2de fase wordt gewerkt aan de glijbanen en het speelgedeelte van het zwembad. Dat komt in het oude gedeelte en zal over een jaar openen.