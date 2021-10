Nog meer deelbakfietsen in Leuven: "800 inwoners maken er al gebruik van"

Afgelopen dagen konden nieuwsgierige Leuvenaars meer uitleg krijgen over de elektrische deelbakfietsen én ook meteen een testritje maken. Zodat ze aan de lijve konden ondervinden wat de voordelen zijn van zo'n fiets. Dat vertelt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen): "Meer dan achthonderd Leuvenaars gebruikten al eens een elektrische deelbakfiets om bijvoorbeeld boodschappen te doen of de kinderen weg te brengen. De bakfietsen zijn een goed alternatief voor de wagen. Maar we merken dat sommige inwoners nog wat drempels ervaren om de fiets uit te proberen. Daarom organiseerden we deze testritten, om nog meer mensen warm te maken".