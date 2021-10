Ook na corona minder bezoek in het AZ Damiaan in Oostende

“In de toekomst zouden we willen dat broertjes en zusjes onbeperkt kunnen meekomen naar hun mama, maar het andere bezoek zouden we graag beperken tot 8 personen per patiënt”, vertelt Karolien Broekmeersch, hoofdvroedvrouw in het AZ Damiaan in Oostende. “We zien dat de mama’s door die beperkte bezoekregeling veel meer uitgerust zijn als ze naar huis gaan, dat de borstvoeding beter verloopt en dat de partners meer betrokken zijn in de zorg.”

Ook de meeste ouders vinden het prima op deze manier: “Iedereen vindt het wel gemakkelijk dat ze ’s middags nog eens een dutje kunnen doen na een lastige nacht.”