Twee verdachten aangehouden voor moord in prostitutiebuurt van Oostende

“Mijn cliënt ontkent wel ten stelligste dat hij dat mes meenam”, zegt Gregory Everaert, de advocaat van de verdachte hoofddader. “Hij en het slachtoffer hadden het wapen op een bepaald moment tijdens de vechtpartij samen vast. Ze zijn op de grond terechtgekomen en daarbij is het mes in het lichaam van het slachtoffer terechtgekomen. Volgens mijn cliënt ging het om een ongeluk.”

De vriend van de verdachte hoofddader gaf eerder al aan dat hij met de steekpartij niets te maken had. Volgens zijn advocaat Jorn Verminck verklaarde ook hij dat hij het wapen niet meenam. Verder onderzoek zal duidelijkheid moeten brengen over de omstandigheden van de steekpartij. In afwachting daarvan besliste de onderzoeksrechter vanavond om beide verdachten aan te houden op verdenking van moord. Vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer. Die zal beslissen of ze een maand langer in de cel moeten blijven.