Opvallende vacature: provincie Limburg zoekt everzwijnencoördinator

Jos Ramaekers van Natuurpunt is al langer voorvechter van een dergelijke functie, en reageert tevreden. "We hebben iemand nodig die alle betrokken partijen samen aan tafel brengt en ervoor zorgt dat iedereen met elkaar praat. Nu wordt er vooral veel over elkaar gepraat", legt Ramaekers uit. "De everzwijnencoördinator moet volgens mij vooral inzetten op preventie. De dieren zijn hier nu eenmaal om te blijven. We moeten dus vooral focussen op het beperken van de schade, zodat iedereen met hen kan leven."