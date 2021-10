Personeel studentenrestaurant Alma legt spontaan werk neer: geen maaltijden op maandag

Bij Alma loopt op dit moment een plan tot herstructurering, waarbij de centrale keuken in Heverlee stopgezet zou worden. Die diensten zouden worden overgeheveld naar de verschillende keukens in de stad. Sinds het begin van het academiejaar vorige week is de centrale keuken ook effectief stopgezet, meldt ACV.

"Door de sluiting van de keuken, hebben de andere vestigingen die voorbereidingen moeten overnemen", vertelt Ruth Vaes van ACV Voeding en Diensten. "Het is niet doenbaar dat alles de dag zelf nog voorbereid moet worden. Het was gigantisch druk de voorbije week."