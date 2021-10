Politie LRH start campagne tegen geldezels: ”Deel je rekening nooit met een dief”

“Wees niet naïef, deel je rekening nooit met een dief”, zo klinkt de nieuwe campagne van de politie LRH. “Het zijn vooral jongeren en sociaal zwakkeren die zich hiervoor laten misbruiken”, vertelt rechercheur Niel Spooren. “Vaak worden ze aangesproken aan de schoolpoort of worden ze gecontacteerd via sociale media.” Als er een klacht komt nadat iemand via internetfraude is opgelicht, komt de politie al snel terecht bij de eigenaar van de rekening waarop het gestolen geld gestort is. Die personen moeten zich later verantwoorden voor de rechter. “Ik zie hier soms kinderen van 16 jaar zitten die hun rekening ter beschikking hadden gesteld. Dat zijn drama’s, want zij worden mee verantwoordelijk gesteld voor het verdwijnen van het geld”, aldus Dorien Baens van de politie.