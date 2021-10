Royals: koningin Margrethe verrast acteur die haar parodieert, koning Albert ontmoet kleinkinderen Joséphine en Oscar

Haya zette vanuit Londen ook de echtscheiding in. Blijkbaar gaf de emir zich niet zomaar gewonnen en liet ook de telefoons van Haya's advocaten hacken, net als die van haar persoonlijke assistente en lijfwachten. Toch ontkent sjeik Mohammed de spionagepraktijken.



Via speciale software kan zowat alles achterhaald worden: de locatie van de telefoongebruiker, audio, toegang tot foto's en mails, sms- en whatsappberichten.



Opmerkelijk: de verdediging voerde ook aan dat de sjeik een poging zou hebben ondernomen om vastgoed te kopen dat gelegen is nabij de huidige woning van de prinses. "Het voelt aan alsof ik word gestalkt en er letterlijk nergens een plek is waar ik me veilig kan voelen", aldus Haya in de rechtbank. De kans dat de sjeik ook daadwerkelijk vervolgd wordt, is nihil: hij geniet immuniteit. De ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten in Londen benadrukt dat dit louter een "privézaak" is.