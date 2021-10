Slaapcentrum in AZ Sint-Maarten verdubbelt aantal bedden: de wachtlijsten lopen op tot 2 maanden

In het AZ Sint-Maarten in Mechelen opent vandaag een vernieuwd slaapcentrum met bijna dubbel zoveel bedden: negen in plaats van vijf. Er is zoveel vraag naar slaaponderzoek dat patiënten soms tot meer dan twee maanden moeten wachten vooraleer ze onderzocht kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen die snurken of lijden aan slaapapneu. De vraag is zo groot omdat mensen makkelijker durven praten over hun slaapproblemen en zelf vlugger hulp zoeken.