Slogans moeten veerkracht studenten in West-Vlaanderen verhogen

Drie West-Vlaamse kalligrafen zijn al een tijdje aan de slag in Kortrijk, Brugge, Roeselare, Oostende en Torhout op de verschillende campussen van Howest, Vives, KU Leuven en UGent. “Opnieuw instappen in het studentenleven is niet vanzelfsprekend voor heel wat studenten. Daarom bedachten we quotes rond verbinding, veerkracht en ontmoeting”, zegt Platteeuw. "De quotes, we hebben er al 80 verschillende, komen op meer dan 25 locaties op grote publieke ramen."