Sociale organisaties slepen Vlaams woonbeleid voor de rechter

"Ook voor de private woningmarkt steken we de handen uit de mouwen", benadrukt Diependaele. "Zopas hebben we de verlaging van de registratierechten van 6 naar 3 procent goedgekeurd. De ideale opstap voor jonge gezinnen om een eigen woning te verwerven." En ook op de kwaliteit van woningen, en vooral huurwoningen, wordt ingezet. "We hebben hoge woningkwaliteitseisen. Dat is het middel bij uitstek om de zwakkeren in onze maatschappij te beschermen. Met het Vlaamse conformiteitsattest zorgen we er ook voor dat we huisjesmelkers kordaat kunnen aanpakken. Wanneer een woning niet voldoet aan onze kwaliteitseisen, mag die niet verhuurd worden. "