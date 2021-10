Stad Peer pakt sigarettenpeuken aan: "Heb je een peuk, dan gooi je die daar in!"

Op drie plaatsen staan er ook tijdelijke peukenpalen: aan de hoofdingang van 't Poorthuis, bij Toerisme Peer en aan de ovonde Pol-kip. Ze zijn er geplaatst door Fresh Tray, een start-up uit Heusden-Zolder. Maarten Claes legt uit hoe het werkt: "Zo’n recyclagestation heeft een smalle opening aan beide zijden die de sigarettenpeuken uit het zicht houdt en de verspreiding van de onaangename geur verhindert. Tweewekelijks komen we de zuilen reinigen en nemen we de peuken mee. De peuken worden dan verwerkt tot een grondstof en met die grondstof worden dan zakasbakjes, of opnieuw containers gemaakt waarin de peuken verzameld worden."

De "Week van de handhaving" is een initiatief van de OVAM, Fost Plus en VVSG. Op de website van Mooimakers vind je meer informatie over de bedoeling en over de acties.