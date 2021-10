Radio 1-luisteraar merkt op: Europese vlag staat verkeerd afgebeeld in CovidSafe.be-app

De ontwikkelaars gaan de fout snel aanpassen. "We zijn bezig met een nieuwe versie van de app en die komt uit op 18 oktober. Daarin zullen een aantal aanpassingen zitten, zoals een filmpje voor min 18-jarigen over hoe ze zelf hun certificaten in de app kunnen downloaden. Ook het PLF-formulier dat je moet invullen als je langer dan 48 uur in het buitenland verblijft, zul je dan vanuit de app kunnen invullen. We dachten dat dit de belangrijkste wijzigingen zouden zijn bij het updaten van de app, maar dat worden nu de sterretjes", besluit hij lachend.