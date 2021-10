Nieuwe street art gebaseerd op Jan van Eyck fleurt Maaseik op: "Prachtig, dit hebben we nog nooit gezien!"

Het jaar 2021 is het jaar van de Vlaamse Meester Jan van Eyck in Maaseik. Hij zou er in de 14e eeuw geboren zijn. Dit jaar willen ze de beroemde schilder van het Lam Gods op een hedendaagse en eigenzinnige manier in de kijker zetten. Er is een tentoonstelling, een detectivespel, lezingen en street art artiesten laten zich inspireren door het werk van van Eyck.