Gemeenteraden van Tessenderlo en Ham zetten licht op groen voor gemeentefusie

Ook in Tessenderlo heeft de gemeenteraad zijn akkoord voor de fusieplannen gegeven: 17 raadsleden stemden er voor. Meerderheidspartijen Vooruit-SPiL (9) en CD&V (6) keurden de fusie principieel goed, samen met 2 N-VA-raadsleden van de oppositie. De andere 2 oppositieraadsleden van de N-VA onthielden zich, net zoals Open VLD en LOOI.nu, met elk 2 raadsleden. Groen en een onafhankelijke stemden tegen de fusie.



Nu de principiële goedkeuring in beide gemeenten een feit is, moet voor 1 januari 2024 nog een definitieve beslissing genomen worden. Vervolgens trekken de partijen met een nieuwe lijst of gezamenlijke partijen naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen, waar de nieuwe beleidsploeg van de fusiegemeente gekozen wordt. Een derde partner - Beringen of Leopoldsburg - blijkt niet aan de orde, aldus beide gemeentebesturen.