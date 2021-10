Amper 6 procent van werkgevers betaalt thuiswerkvergoeding aan personeel

Werkgevers kunnen sinds het begin van de coronacrisis een thuiswerkvergoeding toekennen aan hun werknemers. Die vergoeding is vrij van belastingen en het maximumbedrag werd vastgelegd op 129,48 euro per maand. Voor het tweede en het derde kwartaal van 2021 verhoogde de federale overheid dat bedrag zelfs tijdelijk naar 144,31 euro per maand. Een werknemer kan daar aanspraak op maken als hij gemiddeld één werkdag per maand thuis werkt. De vergoeding is bedoeld voor bijvoorbeeld bureaukosten of als compensatie voor een hoger water- en energieverbruik.