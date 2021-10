Twee twintigers veroordeeld voor ontvoering 14-jarige jongen

Op 16 juli 2020 kreeg de politie een melding dat een 14-jarige jongen door twee mannen in een auto was gesleurd op een pleintje aan de Rodenbachlaan in Essen. Zijn nichtje had alles zien gebeuren en had de politie verwittigd. Even later dook de jongen ongedeerd op, samen met de twee mannen. Volgens het slachtoffer hadden de twee mannen hem zijn adres gevraagd, omdat ze zijn zus verdachten van de diefstal van een gsm. De 14-jarige jongen had hen dat gegeven omdat hij bang was om geslagen te worden.