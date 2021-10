UZ in Gent zoekt 2.200 personen voor groot onderzoek naar geweld tegen LGBTQI+-personen

"Ook uitgescholden, uitgelachen of bedreigd worden, zowel online als offline, komen aan bod. We polsen ook naar seksueel en materieel geweld", legt Burgwal uit. "Soms worden zaken gestolen of vernield." De onderzoekers polsen naar ervaringen van de laatste jaren. "We willen weten of mensen sneller melding durven maken en hoe ze dan behandeld zijn. We willen ook weten wat de invloed is op hun mentaal welzijn."