Spijtoptantenregeling voor voetbalmakelaar Dejan Veljkovic zo goed als rond: "Rond 4 miljoen euro in beslag genomen"

Voetbalmakelaar Dejan Veljkovic wordt de eerste spijtoptant in België. De regeling waarbij de man strafvermindering krijgt, in ruil voor informatie, is rond. Dat heeft zijn advocaat, Kris Luyckx, vanavond gezegd in het tv-programma “De afspraak. Er is voor 4 miljoen euro in beslag genomen bij Veljkovic.