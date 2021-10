Vernieuwde vismijn in Nieuwpoort officieel geopend

Het was minister van Visserij Hilde Crevits die het lintje van de vernieuwde vismijn in Nieuwpoort mocht doorknippen. De vismijn moest aanpassingen doen om ervoor te zorgen dat de koude keten van de vis tussen het schip en de klant niet onderbroken wordt.

In de vismijn ligt daarom een nieuwe vloer in gietbeton, er is extra isolatie aangebracht, vensters die zonlicht binnenlieten zijn dichtgemaakt en er is nu permanente koeling. Daarmee voldoet de vismijn aan de strengste eisen van het Federaal Voedselagentschap.

Schepen van visserij in Nieuwpoort Kris Vandecasteele is ook blij dat er tijdens de werken aandacht bleef voor de authenticiteit van het gebouw: "de historische ramen en poorten van de vismijn zijn behouden."