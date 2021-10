Wouter Deboot volgde Yves Lampaert in De weg naar Roubaix: "We hebben geen recht om teleurgesteld te zijn"

Maandenlang volgden de tv-makers van “De weg naar Roubaix” Yves Lampaert in zijn voorbereiding naar de Hel van het Noorden. Parijs-Roubaix winnen is de grote droom van de wielrenner uit Ingelmunster. Gisteren, op de dag waar het allemaal om draaide, stonden ze dan ook bij de start in Compiègne.