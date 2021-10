Werelddierendag in Leuven: stad trakteert leefloners op knuffel voor hun huisdier

Naast een knuffel krijgen de leefloners ook een kaartje opgestuurd ontworpen door Dierenbescherming Mechelen. “Het kaartje informeert hulpdiensten dat je één of meerdere dieren in huis hebt. Stel dat je buitenshuis bewusteloos wordt aangetroffen en naar het ziekenhuis wordt gebracht, dan weten de hulpdiensten dankzij dit kaartje in je portefeuille dat je huisdier alleen thuis is. Op die manier vermijden we dat dieren thuis aan hun lot worden overgelaten”, aldus Van Oppens. Het kaartje kan gedownload worden op de website van de stad. Vervolgens kan je het dan bewaren in je portefeuille.