Dierenvoedselbank Opwijk viert tweede verjaardag: "Helaas hebben steeds meer mensen ons nodig."

Een voedselbank voor dieren kan in tijden van crisis wat luxueus overkomen. Maar dat nuanceert Bosman meteen. "Het is de bedoeling om eigenaars te helpen die al een dier hebben. Dus niet degene die het financieel al moeilijk hebben en besluiten om ook nog een dier te kopen. Het gaat echt om mensen die in financiële problemen zijn geraakt, die we helpen om hun hond of kat te kunnen houden. Bovendien geven we geen voeding voor een hele maand. Het gaat om kleine pakketten, maar we zien dat die wel al enorm helpen."

Momenteel zamelen Tom en zijn team voeding in voor katten en honden. Dat zijn de meest voorkomende huisdieren in Vlaanderen verklaart hij: "Eén op de vijf gezinnen heeft een hond, één op de vier een kat. Maar bij families in armoede ligt dat cijfer hoger. Daar heeft zowat de helft een huisdier. Die mensen zitten vaak in een moeilijke situatie. Hun huisdieren zijn dan een grote steun, trouwe vrienden die geen vervelende vragen stellen".